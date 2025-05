ODVÁŽNE šaty hviezdnej speváčky: Pozornosť pútala spackaná plastika pŕs!

Doja Cat (Zdroj: Profimedia)

KALIFORNIA - Doja Cat (29) sa v spoločnosti opäť ukázala v odvážnom outfite. No tentokrát to nebolo to, čo práve pútalo pozornosť. Mnohí si totiž vďaka hlbokému výstrihu šiat všimli spackanú operácie pŕs.