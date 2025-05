Hviezda obľúbenej šou chystá SVADBU: Bleskové ZÁSNUBY s odsúdeným DÍLEROM DROG!

(Zdroj: GettyImages)

LONDÝN - Verejnosť ju spoznala vďaka televíznej reality šou, ktoré na Slovensku poznáme pod názvom Svadba na prvý pohľad. Tam jej vzťah nevyšiel, no aktuálne sa k oltáru chystá znova. Po krátkom vzťahu sa zasnúbila s osdúdeným dílerom drog!

Reč je o Holly Ditchfield z britskej verzie reality šou, ktorú na Slovensku vysielala televízia Markíza. Tmavovláska po neúspechu v šou predala svoje svadobné šaty... No aktuálne mieri k oltáru opäť. Ako informuje britský Mirror, cez víkend ju počas večere požiadal o ruku jej priateľ, odsúdený díler drog Aaron Summers.

Dvojica priznala vzťah doslova len pred pár týždňami. „To najjednoduchšie "ÁNO". Vzbudzuješ vo mne to najlepšie, záleží ti na mojom názore, cítim sa pri tebe bezpečne aj keď som zraniteľná, akceptuješ moje nedokonalé dni, riešime konflikty spoločne, si mojou oporou, každý deň mi dávaš 100%. Konečne chápem význam slov "nájsť toho pravého". Milujem ťa,“ informovala na Instagrame.

29-ročná Holly sa do povedomia verejnosti dostala vďaka reality šou Married At First Sight UK 2024.