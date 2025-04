Úprimné slová Drew Barrymore (50): Otvorene prehovorila o plastikách!

Drew Barrymore (Zdroj: SITA)

Drew Barrymore si môžu jej fanúšikovia v posledných rokoch užiť hlavne v jej šou The Drew Barrymore Show. V nej nedávno odpovedala na divácke otázky a jedna z nich sa týkala toho, ako je možné, že narozdiel od mnohých kolegýň starne s gráciou a je jej dobre vo vlastnom tele.

„Nikdy som žiadny zákrok nepodstúpila a chcem, aby to tak aj zostalo. Každý by ale mal robiť to, čo chce. Jediné, čo viem je, že by sme nemali súdiť ľudí len preto, lebo robia veci inak. Každý sme na vlastnej ceste a musíme sa navzájom podporovať," povedala herečka podľa Page Six.

Barrymore však uviedla, že si už na sebe všimla náznaky starnutia. „Všímam si hrubú kožu na mojom krku. Často si hovorím aj to, že už je to tu, že už to začalo. Chcela by som si ale povedať, aby som na seba nebola taká zlá," doplnil umelkyňa.