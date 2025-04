Blonďáčik Simon zo seriálu V siedmom nebi po 30 rokoch: Je z neho BRADATÝ tatko s HOLOU hlavou!

V siedmom nebi (Zdroj: The CW Television Network)

LOS ANGELES - Seriál V siedmom nebi patril na prelome milénia k obľúbeným počinom. Seriál pravidelne prinášala aj televízia Markíza a diváci ho milovali. Od jeho natáčania uplynulo už 18 rokov... A rozkošného blonďáčika Simona Camdena (40) by ste dnes ani nespoznali. Je z neho bradatý otecko s holou hlavou!

Postavu modrookého blonďáčika Simona Camdena stvárnil herec David Gallagher. V seriáli pôsobil celých 11 sezón a patril medzi obľúbených detských hercov. Ešte predtým sa objavil vo filme Pozri, kto to hovorí 3, Sám doma a bohatý 2: Vianočné prianie či Strážca tajomstva. No jeho jednoznačne najvýraznejším počinom bolo práve V siedmom nebi. A odvtedy dostáva už len menej výrazné úlohy...

V siedmom nebi (Zdroj: The CW Television Network)

No zjavne mu to vôbec neprekáža. Slávy si v tínedžerskom veku užil až-až a teraz žije pokojným rodinným životom. Jeho profil na sociálnej sieti Instagram odhaľuje, že je z neho dvojnásobný otecko - má dve dcérky Lily (7) a Fern (4 mes.). A výrazne sa rokmi zmenil aj jeho imidž. Dnes by ste ho azda ani nespoznali. Nechal si narásť hustú bradu, naopak vlasy si úplne oholil. Pozrite, ako dnes vyzerá!

(Zdroj: Instagram DG)

(Zdroj: Instagram DG)