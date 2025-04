Obrovská HANBA! Hviezdny spevák a jeho matka sú VINNÍ: Robili hlúpe PODVODY!

Sean Kingston (Zdroj: Profimedia)

FLORIDA - Sean Kingston je v hudobnom biznise známym pojmom. V roku 2007 bodoval v rebríčku Billboards’s Top 100 piesňou Beautiful Girls a o 15 rokou neskôr zahviezdil skladbou Stand by Me. No napriek svetovému úspechu a plnému bankovému kontu sa rozhodol robiť veľmi hlúpe podvody. Spolu so svojou matkou. Prišli im na ne súd ich uznal vinnými!