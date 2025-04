SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel Val Kilmer (†65), hviezda filmov Top Gun či Navždy Batman!

Val Kilmer (Zdroj: koláž Topky.sk)

V utorok vo veku 65 rokov zomrel slávny americký herec Val Kilmer, ktorý sa preslávil filmovými postavami ako Jim Morrison či Batman. The New York Times s odvolaním na Kilmerovu dcéru Mercedes píše, že príčinou jeho náhleho skonu bol zápal pľúc. Zdravie ho však trápilo dlhodobo - pred 10 rokmi mu diagnostikovali rakovinu hrdla, z ktorej sa síce dostal, no prišiel o hlas.

Val Kilmer sa narodil 31. decembra 1959 v Los Angeles. Absolvoval herectvo na Julliard Academy a potom sa snažil vo filmovom priemysle preraziť najprv menšími úlohami. Zahral si napríklad rockového speváka v komédii Prísne tajné, no objavil sa napríklad aj v Top Gune (1986).

Slávu mi priniesla až úloha Jima Morissona vo filme The Doors. Neskôr si zahral aj Batmana vo filme Batman navždy. Vo filme Top Gun sa objavil aj v roku 2022, no keďže dôsledkom rakoviny hrdla prišiel o hlas, ten mu nahradila umelá inteligencia. Česť jeho pamiatke!

Val Kilmer (Zdroj: Instagram)