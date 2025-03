Syn (49) Johna Lennona NALOŽIL nespratnej Snehulienke: Správa sa ako ROZMAZNANÝ, NEVĎAČNÝ sopliak!

Rachel Zegler (Zdroj: SITA/Profimedia/Disney)

O 23-ročnej herečke Rachel Zegler sa v poslednom období hovorí veľa. Môže za to nielen jej nová postava vo filmovej rozprávke o Snehulienke, ale aj jej vyjadrenia, ktoré vyvolávajú kontroverzie. Tmavovláska sa totiž negatívne vyjadruje na adresu pôvodnej filmovej Snehulienky z dieľne Disney, jej názory sú feministické a nebojí sa vyjadriť ani svoj politický postoj.

Rachel Zegler (Zdroj: 2024 Disney Enterprises Inc.)

Herečka zastáva názor, že pôvodná Snehulienka z roku 1937 je príliš zastaralá a sexistická, navyše sa v izraelsko-palestínskom konflikte verejne postavila na stranu Palestíny. No a to vyvolalo dusno medzi ňou a kolegyňou izraelského pôvodu Gal Gadot, ktorá v novej Snehulienke stvárňuje zlú kráľovnú. Tvorcovia filmu preto Rachel odporúčili, aby sa zdržala aspoň politickým komentárom.

Rachel Zegler, Gal Gadot (Zdroj: SITA)

To však herečka vôbec nerešpektuje, a tak si voči sebe poštvala nielen kolegov, ale aj širokú verejnosť. No a to sa napokon premietlo aj na postoji ľudí voči novému filmu. Po dvoch víkendoch od uvedenia do kín je Snehulienka, ktorá tvorcov vyšla až 300 miliónov dolárov, zatiaľ obrovským kasovým prepadákom.

No a Zegler leží v žalúdku aj synovi legendárneho Johna Lennona, Seanovi Ono Lennonovi. 49-ročný hudobník, ktorý sa v online priestore bežne vyjadruje veľmi mierne, si neodpustil reakciu na adresu kontroverznej herečky. A rozhodne ju nešetril. „Súhalsím s tým, že očierňovanie zašlo príliš ďaleko. Ale správa sa ako rozmaznaný, nevďačný sopliak, čo je mimo. Takže to nie je žiadne prekvapenie,“ okomentoval Lennon.

