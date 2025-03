Kedysi ju chceli muži po celom svete: Páni, máte opäť šancu... Sexi playmate je po 6 rokoch SINGLE!

(Zdroj: Instagram HM/ZB)

LOS ANGELES - Holly Madison (45) sa do povedomia verejnosti dostala predovšetkým ako priateľka Hugha Hefnera (†91). Celé roky patrila k zajačikom impéria Playboy a túžili po nej muži po celom svete. No a aktuálne majú opäť šancu... Po dlhých 6 rokoch totiž plavovláska hlási rozchod!

Hoci sa Holly Madison zviditeľnila ako jeden zo zajačikov impéria Playboy, nakoniec sa v živote ubrala celkom iným smerom. Dôchodcu Hefnera v roku 2013 vymenila za mladého producenta hudobných podujatí a festivalov Pasquala Rotella, porodila mu dve deti - dcéru Rainbow a syna Foresta a v roku 2019 sa zahľadela do iného muža.

No aj s ním teraz hlási koniec. Ako informuje portál TMZ, Holly Madison a Zak Bagans sa po dlhých 6 rokoch vzťahu rozišli. Urobili tak vraj už pred niekoľkými týždňami a dôvod ukončenia vzťahu zatiaľ nie je známy. No zdá sa, že sa nerozišli v najlepšom - prestali sa totiž navzájom sledovať na sociálnej sieti Instagram.

Zakove slová to však vyvracajú. „Nebudem zachádzať do podrobností, ale poviem len, že zdieľame veľa skvelých spomienok a zábavných chvíľ. Vždy k nej budem cítiť lásku a želám jej len to najlepšie. Aktuálne randím a posúvam sa ďalej,“ vyjadril sa Bagans.