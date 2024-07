Bývalá Playboy modelka odhalila temné tajomstvá svetoznámej vily: Špina a moč! Kvôli tomuto musela hladovať

(Zdroj: Profimedia)

Holly Madisonová, ktorá s týmto soft-porno barónom chodila sedem rokov, spomína, že si nikdy nemohla vziať deň voľna. Ak by to urobila, okamžite by ju nahradil. Vo svojom podcaste Girls Next Level vysvetľuje, že celých sedem rokov sa bála byť chorá. Povedala: „Zdieľala som izbu s Hefnerom. Niekoľkokrát som mala operáciu, takže som v ten večer nemohla ísť von. Keď som si zobrala kvôli tomu pár nocí voľna, stalo sa presne to, čo som nechcela. Nasťahoval si do domu nové dievča.“ Holly dodáva, že veľmi často to bolo nové dievča, ktoré nikdy predtým nevidela. V zriedkavých prípadoch, keď sa necítila dobre, buď len kvôli bežnej viróze, alebo po kozmetickom zákroku, bola vykázaná do inej izby. Holly sa obávala, že sa niekto iný dotkne jej súkromných vecí, ktoré mala v Hefnerovej izbe. Ostatné izby okrem toho neboli najčistejšie.

Zápach rozkladu a moču

Ďalšia z Hefnerových „priateliek“ Izabella St. Jamesová vo svojich memoároch Bunny Tales z roku 2006 napísala, že Hefner nerád míňal peniaze na nábytok a izby boli plné starých a často špinavých predmetov. „V každej spálni boli nesúrodé, náhodné kusy nábytku. Bolo to, akoby niekto išiel do charitatívneho obchodu a kúpil základné veci do každej izby,“ napísala Izabella, informuje denník Daily Star. Dodala: „Matrace na našich posteliach boli nechutné – staré, opotrebované a zašpinené. Aj obliečky už mali svoje najlepšie roky za sebou.“ Aby toho nebolo málo, súkromné priestory očarujúceho sídla boli často veľmi zapáchajúce. „Všetko v sídle bolo staré a zatuchnuté a domáci pes Archie si pravidelne uľavoval na závesoch v chodbe, čím k všeobecnému zápachu rozkladu pridával silný závan moču,“ prezradila ďalej Izabella.

Až kým z nej nebola kosť a koža

Holly sa dala dokopy s Hefnerom, keď mala len 21 rokov. Jeho lekár ju pozval na jeden z jeho povestných večierkov pornografického vydavateľa. „Myslím, že ma to ťahalo k tomu, aby som sa pokúsila byť v centre pozornosti, pretože som mala pocit, že ak by som mohla byť slávna, bola by to skratka k pocitu spojenia s ľuďmi,“ priznala. K Hefnerovi, ktorý mal vtedy okolo päťdesiatky, necítila žiadnu fyzickú príťažlivosť, ale priznala, že mal sexepíl. Holly, ktorá sa živila ako čašníčka v Hooters a modelka na čiastočný úväzok, sa rýchlo stala Hefnerovou špeciálnou a hlavnou priateľkou.

(Zdroj: Profimedia)

Cítila však neuveriteľný tlak. Hladovala, až kým z nej nebola kosť a koža, aby zapadla do jeho ideálu vychudnutej, ale prsnatej blond spoločníčky. Opísala, ako jej Hefner počas jednej z prvých nocí podal silnú tabletku na spanie. Quaaludes, ktoré boli v tom čase v USA už niekoľko rokov nelegálne, sa kedysi nazývali „prostriedky na otvorenie stehien“. Holly povedala, že sa cítila uväznená niektorými Hefnerovými prísnymi pravidlami. Spomenula aj jeho amok, keď si dala skrátiť vlasy. „Kričal na mňa a hovoril, že vyzerám staro a lacno,“ povedala.

Dodnes trpí následkami

S odstupom času Holly tvrdí, že v čase, keď bola s Hefnerom, trpela vážnymi problémami s vnímaním svojho tela. Opísala moment, keď bola vyfotografovaná v jednom z jeho charakteristických králičích kostýmov: „Pozrela som sa na seba, keď som vyzerala takto a bola som vydesená.“ Priznala, že v dôsledku kultúry Playboya má úplne skreslenú predstavu o tom, ako v skutočnosti vyzerá. Pokračovala: „Myslela som si, že som pribrala a že mám obrovské stehná. Myslela som si, že musím schudnúť aspoň päť kíl. A to je smiešne... Zdieľam to preto, lebo si myslím, že by to mohlo pomôcť ľuďom uvedomiť si, že niekedy to, ako vnímame svoje telo, nezodpovedá realite.“