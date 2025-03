Bývalá manželka Arnolda Schwarzeneggera prehovorila o ich bolestnom rozvode: Úplne ma to zlomilo!

Maria Shriver, Arnold Schwarzenegger (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Bývalá manželka Arnolda Schwarzeneggera (77) - Maria Shriver (69) sa vo svojej najnovšej knihe s názvom I Am Maria rozhovorila o tom, aké náročné bolo obdobie po jej bolestnom rozvode. V zbierke básní totiž uviedla, že to znášala veľmi ťažko a úplne ju to zlomilo.