ZÁHADNÁ SMRŤ speváckej hviezdy (†55): Našli ju MŔTVU v BYTE!

Informácia o jej úmrtí sa objavila v pondelok na jej profile na sociálnej sieti Instagram. „AnNa R. je mŕtva. Náhly a nečakaný koniec života našej priateľky nás hlboko šokoval a zmiatol. Keď vo veku 55 rokov v Berlíne zomrela, mala ešte mnoho hudobných plánov,“ píše sa v príspevku. Smutnú správu neskôr pre média potvrdil aj jej manažér.

Podľa denníku Bild našli jej nehybné telo v jej byte v Berlíne. Ten následne polícia zapečatila a aktuálne vyšetruje speváčkino záhadné úmrtie. Bližšie detaily zatiaľ nie sú známe.

Speváčka AnNa R., vlastným menom Andrea Neuhofen, sa preslávila v 90. rokoch vďaka hudobnému duu Rosenstolz, ktoré v roku 1991 založila s hudobníkom Petrom Plateem. Skupina až do roku 2012, dokedy pôsobila, vydala dokopy 12 albumov. Speváčka ďalej pôsobila v zoskupeniach Gleis 8 a Silly, no a pred dvomi rokmi vydala sólový album König:in. Dokonca plánovala aj turné, to malo odštartovať v októbri.