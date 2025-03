Umelecký svet v SMÚTKU: Zomrel oceňovaný divadelník... Bol členom Činoherného klubu!

(Zdroj: Getty Images)

Slávnu divadelnú scénu v ulici V Smečkách zakladal s režisérom Ladislavom Smočkom. Vostrý sa stal jeho prvým umeleckým šéfom, pôsobil v ňom ako režisér aj autor hier, za normalizácie ale musel Činoherný klub opustiť. Vrátiť sa mohol až po roku 1989.

Vostrý sa narodil v roku 1931 v Turnove, absolvoval divadelnú vedu a dramaturgiu na DAMU. Pracoval v mesačníku Divadlo, ktorý neskôr riadil ako šéfredaktor. V roku 1964 sa stal dramaturgom Štátneho divadelného štúdia Praha, v rámci ktorého s niekdajším spolužiakom z DAMU Smočkom o rok neskôr založili Činoherný klub.

Vostrý sa stal jeho umeleckým vedúcim, v divadle sa uplatnil aj ako režisér a dramatik. Nová divadelná scéna sa počas jedinej sezóny stala jedným z najpopulárnejších divadiel v hlavnom meste. Po nástupe normalizácie ale musel Vostrý z Činoherného klubu odísť, v roku 1977 dostal navyše zákaz učiť na DAMU, kde pôsobil od roku 1963. Do konca 80. rokov mohol režisérsky pôsobiť len mimo Prahu, spolupracoval s Činoherným štúdiom v Ústí nad Labem, Divadlom Jaroslavom Pardubice.

Na DAMU sa smel vrátiť až v roku 1987. V roku 1990 znovu zamieril aj do Činoherného klubu, a to ako jeho riaditeľ; pôsobil tam do roku 1993. Potom sa venoval hlavne pedagogickej činnosti, medzi rokmi 1993 a 1995 bol rektorom Akadémie múzických umení (AMU). V roku 1995 založil katedru teórie a kritiky DAMU, ktorej vedúcim bol do roku 2000, stál na čele Ústavu dramatickej a scénickej tvorby DAMU. V roku 2010 založil so svojou druhou ženou Zuzanou Sílovou Scénologickú spoločnosť.

Vostrý bol držiteľom množstva ocenení

Vostrý bol nositeľom Striebornej pamätnej medaily predsedu Senátu (2013), Ceny Ministerstva kultúry SR (2015) alebo Medaily Jozefa Hlávky (2016). Vlani 28. októbra mu prezident Petr Pavel udelil Medailu za zásluhy v oblasti výchovy a školstva.

Činoherný klub si tento rok vo februári pripomenul 60 rokov od svojho založenia. V prvých rokoch svojej existencie spolupracovali s divadlom filmoví režiséri, k najobľúbenejším inscenáciám patril Penzión pre slobodných pánov v réžii Jiřího Krejčíka. Na jeho prácu neskôr nadviazali aj Jiří Menzel alebo Evald Schorm.

„Činoherákom“ prešiel rad ďalších známych tvárí. Takmer až do svojej emigrácie to bol Pavel Landovský, do roku 1978 bol členom súboru Josef Somr. Do súboru predtým patrili Věra Galatíková, Vladimír Pucholt, Jiří Kodet, Libuša Šafránková, Josef Abrhám či Peter Nárožný. Z mladšej generácie je to Ivana Chýlková, Jaromír Dulava alebo Vladimír Javorský.

Činoherný klub zohral dôležitú úlohu počas revolučných udalostí roku 1989 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ v jeho priestoroch bolo 19. novembra 1989 založené Občianske fórum. V rokoch 2002 a 2008 vyhlásila Nadácia Alfréda Radoka túto pražskú scénu Divadlom roka.