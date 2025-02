Hviezdny spevák rozhneval vlastných fanúšikov: Tí na ňom nenechali nitku suchú!

Justin Timberlake (Zdroj: SITA)

Americký spevák podobným spôsobom fanúšikov sklamal aj v októbri minulého roka. Vtedy musel zrušiť koncert v New Jersey, pretože podľa jeho slov utrpel zranenie, ktoré mu nedovoľovalo vystúpť.

Vo štvrtok mal mať na programe posledný koncert jeho turné Forget Tomorrow World Tour v jeho rodnej krajine. Fanúšikovia, ktorí si kúpili lístok do Columbusu, však zostali poriadne sklamaní, pretože tentokrát spevák vystúpenie zrušil kvôli chorobe.

„Láme mi to srdce, ale dnešnú šou musím zrušiť. Na zvukovú skúšku som išiel chorý a úplne ma to položilo. Zabíja ma, že som vás sklamal a aj môj tím, ktorý na tom tvrdo pracoval. Uisťujem vás, že vám budú vrátené všetky peniaze za lístky," uviedol speváka na svojej sociálnej sieti Instagram.

Fanúšikovia však nešetrili kritikou, pretože oznámenie prišlo v čase, keď sa pomaly otvárali brány štadióna. „Zrušiť koncert kvôli chorobe je v poriadku. Zrušiť to 10 minút predtým, ako sa majú otvoriť brány je však neakceptovateľné," uviedol z jeden rozhnevaných fanúšikov, ktorých citoval Paige Six.

„Brány sa nemali vôbec otvárať, ak si sa už na skúške necítil dobre. Niektorí z nás cestovali a presúvali si hoteli nie raz, ale dvakrát," doplnil ďalší. „Je to už druhýkrát, čo si to spravil a tentokrát nie je ani náhradný termín. Išli sme sem 3 hodiny, zaplatili si hotel a 5 minút pred začiatkom oznámiš, že je to zrušené. Je to neakceptovateľné," uviedol frustrovaný fanúšik.

