Justin Bieber STRAŠÍ svojim vzhľadom: Na nohách papuče, bezduchý výraz a... BAJÚZ!

(Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Hviezdny Justin Bieber (30) v poslednom období desí svojim vzhľadom. Spevák je známy svojim ležérnym štýlom obliekania, no tvár mu vždy žiarila. No aktuálne ho na verejnosti vídať doslova s bezduchým výrazom. Ten doplnil teplákmi a papučami a... Svoj imidž "vylepšil" bajúzom!

Justin Bieber sa už niekoľko rokov viac ako hudobnej kariére, venuje svojmu duševnému zdraviu. Prácu sa rozhodol odsunúť bokom a venovať sa sebe. V minulosti totiž priznal psychické problémy. Okrem toho sa aktuálne sústreduje aj na svoju manželku a syna Jacka Bluesa, ktorý sa narodil v auguste minulého roka.

Aktuálne však jeho výzor opäť rozrušuje fanúšikov. Spevák sa na verejnosti objavuje s absolútne neprítomným výrazom v tvári, doslova pôsobí nešťastne. Verejnosť preto začala špekulovať, že by to mohlo naznačovať problémy v jeho manželstve. Čo je skutočným dôvodom, vie len on sám. No na jeho výraze sa s odstupom dní nič nezmenilo.

Aktuálne ho paparazzi opäť nafotili v uliciach Beverly Hills. Oblečený bol tak, ako sme pri ňom zvyknutí - mal mikinu a tepláky, ktoré doplnil "papučami". Na hlave mal čiapku a v ruke držal mobil. Čo však pútalo pozornosť, boli jeho fúzy, ktorými si imidž najnovšie vylepšil a opäť neprítomný, až smutný pohľad.

(Zdroj: Profimedia)