VTIPNÝ POHĽAD na hviezdu v stavebninách: Kúpil FÚRIK... Joshua, ale do TOHO auta ho NENARVEŠ!

Napriek tomu, že 90% slávnych osobností nechá práce okolo domu na špecializovanej firme, stále sa nájdu takí, ktorí radi priložia ruku k dielu. Predsalen aj neustály život v žiare reflektorov sa časom zunuje a človek zatúži po "obyčajných chvíľach" pri manuálnej činnosti. To si zrejme povedal aj kanadsko-americký herec Joshua Jackson.

Paparazzi ho totiž stretli na mieste, kde by ho bežne nečakali - v stavebninách. Hviezda si tam bola kúpiť fúrik. Už na prvý pohľad však bolo evidentné, že často takéto nákupy nerobí. Do obchodu pre kutilov totiž dorazil na luxusnom sedane, ktorý nie je práve určený na prevážanie takýchto veľkých vecí. A tak, keď svoju novú "káru" dotlačil ku kufru auta, nastal problém. Ehm, Joshua, tam to nenarveš! Jedine, ak by si s otvoreným kufrom plánoval ísť až domov.

