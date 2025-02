Šokujúce priznanie slávneho speváka: Už roky bojuje so zákernou chorobou!

Marc Cohn (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Americký hudobník Marc Cohn (65) pred pár dňami doslova šokoval verejnosť. Na sociálnych sieťach totiž uviedol, že už niekoľko rokov bojuje s Parkinsonovou chorobou a okrem toho napísal aj to, prečo tak dlho túto skutočnosť tajil.

Americký hudobník sa preslávil hlavne na začiatku 90-tych rokov, kedy vyšla jeho najslávnejšia pieseň s názvom Walking in Memphis. V tomto období si pripísal na svoje konto aj cenu Grammy v kategórii Najlepší nový umelec.

Pred pár dňami však šokoval svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnil, že už niekoľko rokov bojuje so zákernou chorobou. „Myslím, že nastal čas, aby som vám, mojim fanúšikom, povedal to, čo moji kolegovia, priatelia a rodina už vedia. Pred 5-timi rokmi mi diagnostikovali Parkinsonovu chorobu. Takto dlho som čakal, pretože som to potreboval spracovať," uviedol spevák.

„Dobrá správa ale je, že robím všetko preto, aby som spomalil chorobu a som schopný stále vystupovať. Niektoré koncerty boli náročné, ale zažil som veľa momentov vďaky, že môžem stáť pri mikrofóne a robiť robotu, ktorá ma tak baví," doplnil Cohn, ktorý uviedol, že chce pokračovať vo svojich vystúpeniach dovtedy, kým mu to jeho zdravie dovolí.