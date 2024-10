Dcéra legendárneho herca si poriadne zavarila: Kvôli domácemu násiliu skončila v rukách polície!

Francesca Eastwood (Zdroj: SITA)

BEVERLY HILLS - Dcéra Clinta Eastwooda (94) - Francesca (31) sa v týchto dňoch dostala do problémov so zákonom. Americké média totiž informujú, že sa dostala do potýčky so svojím manželom a momentálne čelí obvineniam z domáceho násilia.