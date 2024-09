Hviezdneho hudobníka zatkla polícia: Z obvinení, ktorým čelí, sa dvíha žalúdok!

P. Diddy (Zdroj: SITA)

NEW YORK – Amerického repera Seana "Diddyho" Combsa, ktorý čelí sérii obvinení zo sexuálneho násilia, zadržali v pondelok v New Yorku. Oznámila to federálna prokuratúra, podľa ktorej žalobu zverejnia pravdepodobne v utorok. TASR o tom informuje na základe agentúr AP a DPA a televízie NBC News.