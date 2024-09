Brad Pitt na festivale v Benátkach s NOVOU láskou: Angeline sa vyhol len tak-tak!

Brad Pitt a Angelina Jolie (Zdroj: SITA a Profimedia)

BENÁTKY - V stredu 28. augusta odštartoval v Benátkach 81. ročník tradičného Medzinárodného filmového festivalu a potrvá až do soboty 7. septembra. Do Talianska už dorazilo mnoho významných osobností. Medzi nimi aj Brad Pitt, ktorý prišiel so svojou novou láskou Ines de Ramon. No a Angeline sa zaľúbený párik vyhol len tak-tak!