Jennifer Aniston na proteste obeťou ÚTOKU: Celú ju poliali OLEJOM!

Jennifer Aniston (Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Jennifer Aniston (55) hviezdi v úspešnom seriáli s názvom The Morning Show. Aktuálne natáča už štvrtú sériu. No a práve v nej sa herečka ocitne na proteste, ktorý pre ňu skončí naozaj nepríjemne. Celú ju tam poliali olejom!