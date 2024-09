Slávna herečka opäť rozprúdila dohady o novom vzťahu: Zbaliť mala nemeckého pracháča!

Reese Witherspoon (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Americká herečka Reese Witherspoon (48) sa počas júna objavila po boku nemeckého finančníka Olivera Haarmanna (56). Tento vzťah však vyzerá vážne a dvojica sa opäť ukázala spoločne v New Yorku, kde im tentokrát robili spoločnosť aj deti filmovej hviezdy.

Hviezdna herečka začiatkom minulého roka oznámila, že sa jej po 12-tich rokoch rozpadlo manželstvo s Jimom Tothom. S tým sa im počas tohto vzťahu narodil spoločný syn Tennesse (11) a okrem neho je Witherspoon matkou ešte ďalšieho syna Deacona (20) a dcéry Avy (24), ktorých má s manželstva s Ryanom Phillippem.

Reese Witherspoon (Zdroj: SITA)

Momentálne to však vyzerá tak, že herečka už nie je sama. Počas tohto leta totiž rozvírila špekulácie, keď sa objavila po boku nemeckého finančníka Olivera Haarmanna na spoločnej večeri a pred pár dňami sa ukázali v New Yorku.

Tam sa stretli na jednom z heliportov a herečka sa objavili aj spoločne so svojimi dvoma deťmi - Tennessem a Deaconom. To samozrejme zachytili aj mnohé americké médiá vrátane Page Six, ktoré okamžite začali špekulovať o tom, že ich vzťah je poriadne vážny, avšak na to si budú musieť fanúšikovia Witherspoon ešte počkať.

Oliver Haarmann (Zdroj: Profimedia)