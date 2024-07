Sexica (46) z Pussycat Dolls dráždi FOTKOU v plavkách: Wau, postavička ako LUSK!

Nicole Scherzinger (Zdroj: Instagram N.S.)

LOS ANGELES - Americká speváčka Nicole Scherzinger sa do povedomia verejnosti dostala pred 20 rokmi, keď zahviezdila spolu so svojou skupinou The Pussycat Dolls. V tom čase mala pár rokov po 20-ke... No pôsobí akoby ani nestarla. V sobotu oslávila 46. narodeniny a fanúšikov poprovokovala fotkami v plavkách!