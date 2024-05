Slová známeho herca šokovali fanúšikov: Priznal, že sa pokúsil o samovraždu!

Ryan Guzman (Zdroj: Profimedia)

Dramatický seriál 9-1-1 si od svojej premiéry v roku 2018 získal množstvo fanúšikov a dobre známy je aj divákom na Slovensku. Počas tohto roka sa dočkal už svojej 8. série a vyzerá to tak, že príbehy hlavných hrdinov si stále udržiavajú svojich priaznivcov.

Jednou z hlavných tvárí tohto počinu je aj americký herec Ryan Guzman. Toho môžu fanúšikovia poznať aj z iných projektov, ako sú napríklad filmy Chlapec od vedľa či Let’s Dance: Revolution. V najnovšom rozhovore však priznal, že pred pár rokmi si prešiel neľahkými chvíľami, keď sa pokúsil zobrať si vlastný život.

„Približne pred siedmymi rokmi som sa v jeden moment pokúsil o samovraždu. Našťastie sa mi to nepodarilo. Našťastie mi dal Boh druhú šancu. Od tejto chvíle beriem každý ďalší krok ako príležitosť vymazať to, čo sa vtedy stalo a budovať na tom, vďaka čomu som prežil," povedal Guzman v podcaste I've Never Said This Before.