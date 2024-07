HROZIVÁ štatistika: Prvá polovica roka 2024 priniesla 42 pokusov o samovraždu

Ilustračné foto (Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj)

BRATISLAVA - V prvej polovici roka 2024 sa na železnici pokúsilo ukončiť svoj život 42 ľudí. Päť pokusov sa skončilo ťažkými zraneniami a ďalších 37 smrťou. Vyplýva to z predbežných štatistík Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré TASR poskytol odbor komunikácie ŽSR. Zo štatistík vyplýva, že najvýraznejší nárast prípadov bol medzi rokmi 2021 a 2022. Psychológ Marek Madro zo združenia IPčko povedal, že za to do veľkej miery môžu globálne krízy, s ktorými sa musela vyrovnať aj Slovenská republika.