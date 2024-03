Hudobný svet v slzách: Zomrel autor legendárnych hitov… Preslávil sa aj vďaka známej piesni z Hriešneho tanca!

(Zdroj: Getty Images)

LOS ANGELES - Hudobný svet opustila ďalšia legenda. Vo veku 74 rokov zomrel počas víkendu spevák a gitarista Eric Carmen, ktorý sa preslávil viacerými svetoznámymi hitmi, ako sú napríklad All by Myself či Hungry Eyes z Hriešneho tanca. Smutnú správu potvrdila jeho rodina.

Eric Carmen sa preslávil vďaka kapele The Raspberries, ktorú založil v roku 1970 vo svojom rodnom Clevelande. Po piatich rokoch sa však rozpadla a Carmen sa tak vydal na sólovú dráhu. Počas nej si na svoje konto pripísal niekoľko slávnych piesní, ako sú napríklad All By Myself či Hungry Eyes, ktorá sa objavila aj vo filme Hriešny tanec.

Počas včerajšieho dňa sa však jeho fanúšikovia dozvedeli veľmi smutnú správu. Jeho manželka totiž oznámila, že počas víkendu tento hudobník zomrel. Jej krátke vyhlásenie prebralo množstvo zahraničných médií vrátane New York Post.

„Náš sladký, milujúci a talentovaný Eric zomrel počas víkendu v spánku. To, že vedel, že jeho hudba sa dlhé dekády dotýkala ľudí, mu prinášalo obrovskú radosť. Prosím, rešpektujte súkromie rodiny v týchto náročných časoch. Láska je jediné, na čom záleží," uviedla jeho manželka.