Slávna kapela si uctila zosnulého kolegu: Prvý koncert od jeho smrti... Emotívne slová rozplakali štadión!

Skupina The Script bola založená v roku 2001. Mark Sheehan bol ako jej zakladajúci člen pri jej zrode a počas rokov si spolu so svojimi kolegami Dannym O'Donoghuem a Glenom Powerom získali množstvo fanúšikov po celom svete.

V apríli však kapela šokovala informáciou o smrti Sheehana. Umelec, ktorý po sebe zanechal manželku a 3 deti, zomrel po krátkej chorobe. Odvtedy sa kapela nepredstavila na žiadnom koncerte, čo sa zmenilo počas stredajšieho večera.

Kapela vystúpila v Boltone v rámci koncertu, ktorého vrcholom bolo vystúpenie americkej speváčky Pink. Na koncerte samozrejme nechýbali ani spomínaní O'Donoghue a Power, ktorí na svojho priateľa nazabudli. Podľa denníku Mirror sa na štadióne viacero ľudí rozplakalo.

„Pred troma mesiacmi sme stratili nášho najlepšieho priateľa a gitaristu Marka Sheehana. Prežili sme veľmi ťažké obdobie a dnes by sme tu neboli, keby nebolo vás fanúšikov, ktorí ste nám posielali neuveriteľné odkazy. Mark sa na tento štadión veľmi tešil," povedal a zosnulému hudobníkovi venoval ich pieseň If You Can See Me Now.