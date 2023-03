Na exmanžela slávnej krásky sa valí poriadna ŠPINA: Uff, to sú nechutné obvinenia!

Galéria fotiek (7) Emily Ratajkowski a Sebastian Bear-McClard

Zdroj: SITA

NEW YORK - Americký filmový producent Sebastian Bear-McClard (42) neprežíva práve najlepšie obdobie. Počas minulého roka sa mu rozpadlo manželstvo s modelkou Emily Ratajkowski (31) a momentálne má na krku poriadny problém. A to obvinenia z nevhodného sexuálneho správania. V prípade Bear-McClarda to však nie je nič nezvyčajné.