Modelka na promi párty v NEHANEBNÝCH šatách: Úkázala ÚPLNE VŠETKO… Načo si sa vôbec obliekala?!

LONDÝN - Fantázii priestor nenechala! Reč je o modelke indicko-britského pôvodu Neelam Gill (28), ktorá sa vo štvrtok večer zúčastnila prominentnej párty Vogue x Self Portrait v Londýne. Do spoločnosti však dorazila v doslova nehanebných šatách. Ukázala v nich totiž zo svojho tela úplne všetko... Načo sa vôbec obliekala?!

Vo štvrtok večer sa v Chiltern Firehouse v Londýne konala luxusná párty, ktorú organizoval magazín Vogue v spolupráci so Self Portrait a Emily Ratajkowski. Luxusný večer prilákal do spoločnosti obrovské množstvo známych osobností. Pozvanie prijala napríklad Katy Perry, herec Tobey Maguire či speváčka Shakira.

No bezkonkurenčne najviac pozornosti spomedzi nich pútala indicko-britská modelka Neelam Gill. V poslednom období sa jej meno dostalo do povedomia verejnosti najmä v súvislosti so známym sukničkárom Leonardom Dicapriom... Tentokrát však pozornosť médií získala predovšetkým vďaka svojmu vzhľadu. Na párty totiž dorazila doslova v nehanebných šatách.

Ostatní hostia sa pri pohľade na ňu museli od "hanby" červenať, no ona ostych zjavne nepociťovala. Na seba si totiž obliekla priehľadné šaty telovej farby, ktoré nielen, že odhalili čierne tangá, ktoré pod nimi "skrývala", ale jej nahé prsia doslova naservírovali ako na zlatom podnose. Bolo vidno všetko... Až sa naskytá otázka - načo sa vôbec obliekala?!