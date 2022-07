Slávnej modelke sa RÚCA MANŽELSTVO: NEVERA! Už zložila obrúčku

Ako informuje portál Page Six, slávna modelka Emily Ratajkowski si z ruky zložila obrúčku a zvažuje rozvod. Jej manžel Sebastian Bear-McClard, s ktorým má ročného synčeka, jej bol totiž neverný. „Podviedol ju. Je to notorický neverník. Je to hrozné,” uviedol zdroj z okolia modelky.

Emily Ratajkowski a Sebastian Bear-McClard sa zosobášili vo februári 2018. Svadba bola pre mnohých veľkým prekvapením, keďže sa sexi modelka svojím vzťahom príliš nechválila. Minulý rok v marci sa im narodil synček, ktorému dali meno Sylvester. Spoločne pôsobili ako šťastný a harmonický pár. A hoci mal producent doma jednu z najsexi žien šoubiznisu, očividne mu to nestačilo...

