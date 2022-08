ROZVOD slávnej sexice: Manžel žobroní o odpustenie, ale... Prevalila sa ďalšia ŠPINA!

LOS ANGELES - Emily Ratajkowski (31) patrí medzi najkrajšie ženy sveta. O to väčším šokom bolo, keď sa začali objavovať správy o nevere jej manžela Sebastiana Bear-McClarda (41). Slávna modelka a herečka momentálne uvažuje o rozvode, čo však jej partner odmieta a prosí ju o ďalšiu šancu.

Známa modelka a televízny producent podľa informácii Page Six už dlhšiu dobu žijú oddelene. Dôvodom rozpadu ich manželstva má byť Sebastianova nevera, ktorú mu Emily nedokáže odpustiť. Dvojica má spolu ročného synčeka, ktorému dali meno Sylvester Apollo.

Ako informoval zdroj blízky herečke, zmierenie je v nedohľadne. „Sebastian ju prosí, aby mu dala druhú šancu. Ale to sa nestane. Po tom, ako sa to celé prevalilo, začala pátrať do hĺbky a objavila ďalšiu špinu, ktorú robil za jej chrbtom," povedal jej kamarát.

Emily už údajne podnikla prvé kroky k rozvodu. „Ich vzťah bol naozaj výnimočný. Všetci ich kamaráti im závideli a boli šťastní, keď ich videli spolu na titulných stránkach najznámejších magazínov," opísal človek, ktorý mal bližšie k producentovi.

„Strašne im to spolu ladilo. Avšak, veľa takýchto rozprávkových vzťahov končí takto škaredo. Netuším, čo je pravdy na tom, že ju Sebastian podviedol a ani ho nejdem obraňovať. Celé je to veľmi smutné," uzavrel zdroj.

Galéria fotiek (10) Sebastian Bear-McClard a Emily Ratajkowski

Zdroj: SITA