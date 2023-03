Speváčka Susan Boyle (61) po 4 rokoch v ústraní: Opäť sa ukázala na verejnosti… Aha, ako sa zmenila!

LONDÝN - Speváčka Susan Boyle (61) sa do povedomia verejnosti dostala pred 13 rokmi, keď vystúpila v šou Britain's Got Talent. V tom momente jej hudobná kariéra odštartovala raketovou rýchlosťou. Veľký záujem verejnosti a ruch šoubiznisu jej však dlho nevyhovoval a v roku 2019 sa objavila na pódiu poslednýkrát. Odvtedy o nej fanúšikovia nepočuli. No v týchto dňoch verejnosť obleteli jej aktuálne fotky. Pozrite, ako sa zmenila!

Keď sa Susan Boyle v roku 2009 postavila na pódium Britain's Got Talent, málokto veril, že by neupravená pani s Aspergerovým syndrómom mohla predviesť niečo, čím zaujme. No stačili prvé tóny na to, aby šokovala absolútne všetkých. Odvtedy jej kariéra nabrala závratnú rýchlosť.

Pieseň "I Dreamed A Dream", ktorú v šou predviedla, si dodnes na Youtube pozrelo viac ako 60 miliónov ľudí, na svojom konte má niekoľko zápisov v Guinessovej knihe rekordov, predala viac ako 25 miliónov albumov. Napriek tomu sa v roku 2019 rozhodla utiahnuť do úzadia.

Odvtedy uplynuli už štyri roky a postupne prestala komunikovať aj na sociálnych sieťach. Mnohí fanúšikovia si tak o hviezdnu speváčku začali robiť starosti. V týchto dňoch sa však v médiách konečne objavila jej aktuálna fotografia.

Susan strávila niekoľko dní v Írsku, kde sa ubytovala v hoteli Knock House. A práve majitelia, nadšení vzácnym hosťom, sa podelili o jej nový záber. Speváčka vyzerá v súkromí absolútne nenápadne, no spokojne. Jej radosť zo snímky doslova srší. Veď pozrite sami!