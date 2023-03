Dokonale UTAJENÝ pôrod v šoubiznise: Dcérka sa im narodila ešte pred rokom!

Správy o tom, že je filmový Frodo dvojnásobným otcom, sa začali v médiách objavovať po tom, čo to sám prezradil v My Monday Morning profile pre the Wall Street Journal. Keď herec odpovedal na otázku, ako zväčša začína jeho deň, len tak medzi rečou dal vlastne najavo, že majú doma malé bábätko.

„Máme 3-ročného syna a 14-mesačnú dcérku a tá vstáva celkom skoro,” poznamenal Elijah.„Ja mám celkom rád skoré vstávanie. Páči sa mi skoro začať môj deň,” dodal herec, ktorý svoje šťastie našiel po boku filmovej producentky menom Mette-Marie Kongsved. Aké meno dali svojej dcérke, zatiaľ nie je známe.

Wood však čo-to prezradil o rodičovstve. „Stále vás čaká nejaká nová výzva. Myslím to v tom najlepšom slova zmysle. Rast môjho dieťaťa je vlastne aj mojím osobným rastom,” uviedol pyšný dvojnásobný otecko, ktorý si svoje súkromie stráži. Hoci mnohé celebrity dnes majú účty na sociálnej sieti Instagram, kde sa s fanúšikmi delia o čokoľvek, on k nim nepatrí. Svoj účet má súkromný a o momentky sa delí len s vybranou skupinou ľudí.