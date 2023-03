Nicole Kidman (55) predviedla SEXI NÔŽKY: Fíííha, aj Sklenaříková by zbledla závisťou!

SYDNEY - Nie je to tak dávno, čo sme na Topkách zverejnili fotku, ktorá zachytáva hviezdnu Nicole Kidman (55) pri cvičení. Na svojej postave pravidelne pracuje a tá sa jej odmeňuje perfektnými tvarmi. Najnovšie sa pochválila svojimi dlhými sexi nôžkami... Pozrite, pri pohľade na túto fotku by zbehla závisťou aj samotná Adriana Sklenaříková!

Adriana Sklenaříková mala svojho času najdlhšie nohy na svete. Tie, s dĺžkou 124 centimetrov, ju dokonca dostali aj do Guinessovej knihy rekordov. No pri pohľade na najnovšiu fotku hviezdnej Nicole Kidman, by zbledla závisťou aj ona sama.

Na sociálnej sieti Instagram zverejnila záber, na ktorom sedí na kresle. Na sebe má hriešne krátku sukňu a čierne silónové punčošky. Nohu preložila cez nohu a... Vyzerá to, akoby našu topmodelku v dĺžke svojich končatín predčila aspoň o ďalších 20 centimetrov.

Navyše na fotke by jej 55 rokov tipoval naozaj len málokto. Herečka sa udržiava v top forme pravidelným cvičením, pri ktorom ju pred mesiacom vyfotili aj paparazzi. A vyzerala, že cvičí naozaj tvrdo. No jej vzhľad je dôkazom, že sa jej tvrdá drina skutočne vypláca.