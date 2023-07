Nicole Kidman na premiére všetkých odrovnala: Fíha, to sú ale odvážne šaty!

Nicole Kidman na červenom koberci pravidelne ohuruje nielen svojou noblesou a vizážou, ale aj dokonalými krivkami. Nemá ich však zadarmo - aj vo veku 56 rokov na nich pravidelne a tvrdo maká. No že to stojí za to, dokázala aj v utorok večer v londýnskom kine Tate Britain, kde sa konalo premietanie nového seriálu Special Ops: Lioness.

No hviezdou večera ryšavka nebola len kvôli tomu, že v novinke stvárnila jednu z postáv a zároveň je jeho výkonnou producentkou. O uprené pohľady všetkých sa postarala jej sexi vizáž. Na sebe mala rafinovanú dlhú čiernu róbu, ktorú doplnila sexi rukavičkami. Čerešničkou na torte bolo riešenie vrchnej časti šiat... Zo zvláštneho "výstrihu" na hrudi jej totiž vykúkali prsia!