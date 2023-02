Nicole Kidman (55) ohúrila TIP-TOP figúrou: Nemá ju však zadarmo… Takto pre ňu musí DRIEŤ!

V hoteli InterContinental v Los Angeles sa v sobotu večer konal 27. ročník odovzdávania cien Art Directors Guild Excellence in Production Design Awards, ktoré oceňovalo najlepších fimových a televíznych výtvarníkov za rok 2022. Podujatia sa zúčastnila aj hviezdna Nicole Kidman, ktorá už tradične svojím výzorom všetkých ohúrila.

Na "červenom" koberci, ktorý bol v tomto prípade sivý, sa predviedla v čiernych priliehavých šatách s vysokým rozparkom, svoje štíhle nohy predĺžila čiernymi lodičkami a na krk si dala choker so zlatým príveskom mohutného srdca. Všetkých však už roky ohuruje najmä jedna vec - jej dokonalá tip-top postavička, ktorou by vo svojich 55 rokoch strčila do vrecka aj o generáciu mladšie ženy.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Profimedia/AdMedia

Nemá ju však zadarmo. Len deň pred galavečerom ju totiž paparazzi nafotili v 12 tisíc kilometrov vzdialenom Sydney, ako na nej maká. A podľa výrazov jej tváre bolo evidentné, že poriadne tvrdo. Ale stojí to za to, čo poviete?