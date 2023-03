ČUDESNÝ ROZHOVOR s Hughom Grantom: Ashley Graham reaguje... Toto mu odkázala!

LOS ANGELES - K búrlivo diskutovaným témam posledného odovzdávania Oscarov nepochybne patrí moment, keď modelka Ashley Graham (35) robila rozhovor so slávnym hercom Hughom Grantom (62). Ten sa správal tak, že ho verejnosť drsne skritizovala. Čo na jeho konanie hovorí samotná Ashley?

95. ročník Oscarov je za nami. V médiách sa hovorilo nielen o menách víťazov, či outfitoch, v ktorých sa prítomní hostia predviedli, ale aj o emotívnych a netradičných situáciách. O jednu takú sa postaral aj Hugh Grant. Žiaľ, nie v pozitívnom smere.

Slávny herec schytal poriadne drsnú kritiku za to, že sa počas rozhovoru s modelkou Ashley Graham tváril veľmi otrávene a zvláštne reagoval na jej otázky. Keď to diváci videli, na sociálnych sieťach ho v komentároch rozhodne nešetrili. „Ashley si zaslúži čestného Oscara za to, že ten rozhovor s ním zvládla,” znie jeden z mnohých komentárov. Diskutujúci nenechali na Grantovi nitku suchú a viacerí ho dokonca označili za kreténa a hajzla.

VIDEO: Rozhovor modelky Ashley Graham s hercom Hughom Grantom.

Nejeden človek sa pri pohľade na spomínaný rozhovor zamýšľal nad tým, čo na hercovo správanie hovorí samotná Ashley. Krátke, ale výstižné vyjadrenie sa podarilo získať portálu tmz.com. „Viete čo? Moja mama ma vždy učila, že ľudí treba odzbrojiť milým prístupom,” poznamenala kráska, ktorá očividne na tento rozhovor len tak ľahko nezabudne. Avšak treba dodať, že ho zvládla perfektne.