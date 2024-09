Búrlivý život Hugha Granta: Anjelská tvár, nemanželské deti, do fotografov fazuľou a dáždnikom!

Hugh Grant (Zdroj: SITA)

LONDÝN - To je ten muž s chlapčenskou tvárou. Taký ten nesmelý, hanblivý a očarujúci fešák. V súkromí je to pekný kvietok, ale kto z umelcov nie je? Nechce sa tomu veriť, ale večný chlapec Hugh Grant dnes oslavuje 64.

Hugh John Mungo Grant s anjelskou tvárou vyrastal v rodine zo strednej triedy. Jeho nežný výzor mu v detstve a mladosti šiel na nervy. V škole sa raz pri rugby zranil na tvári, rana mu napuchla a on si pri pohľade do zrkadla pomyslel, že to vyzerá sexi. Údajne si to isté mysleli aj dievčatá. Ale keď mu rana odpuchla, rozmýšľal: "Čo, dofrasa, urobím teraz?" A tak sa naschvál porezal žiletkou Lady Shave svojej mamy...

Žili v prímestskej štvrti, otec bol armádnym dôstojníkom a keď odišiel do dôchodku, peniaze nestačili, začal teda obchodovať s kobercami. Hugh na to ako študent Latymer Upper School nebol veľmi hrdý. Učil sa však ľahko a podarilo sa mu dostať na Oxford, kde dokonca získal štipendium. Na univerzite hrali divadlo a jeho priateľ, neskôr hollywoodsky režisér Michael Hoffman povedal: "Hej, urobme film. Nemám peniaze, ale skúsme nejaký zlepiť." A podarilo sa. Išlo o film z roku 1982, Privilegovaný. Filmoví agenti sa vzápätí začali o Hugha zaujímať, ale on si myslel, že je to absurdné, navyše herectvo nebolo to, čo chcel robiť. No potom mu napadlo: "Dobre, veď sa aspoň na rok zabavím, aj tak neviem, čo by som chcel v budúcnosti robiť." Skúsil teda herectvo - a už 40 rokov to robí stále, navyše je producent a má vlastnú spoločnosť.





Hugh Grant a Andie MacDowell (Zdroj: profimedia.sk)

Hugha volali plachý Hughie, v ňom sa však bili dve osobnosti. Jedna hanblivá a nesmelá, ako sa prejavil vo filme Rozum a cit v úlohe Edwarda Ferrarsa, a druhá značne agresívna. Keď sa stal stredobodom pozornosti médií, zvládal to mimoriadne zle. Raz pri svojom dome napadol paparazziho dáždnikom. "To by sa nemalo robiť," uznal Hugh. "A zvlášť nie matkiným dáždnikom. Bol to super dáždnik s rúčkou v tvare kačacej hlavy. Kačacia hlava z dáždnika odletela. Potom som ju musel vyhrabávať z kanála." Iného fotografa Iana Whittakera herec kopol, vynadal mu a potom doňho šmaril konzervu s fazuľami. Granta zatkla polícia. O rok neskôr už bol naozaj slávny a nakrúcal v Los Angeles. Istý chlapík na benzínke v New Yorku mu povedal: "Hej, vyzeráš ako ten Hugh Grant. Bez urážky." V roku 1995 polícia zadržala Hugha, keď ho prichytila, ako si v aute na jednej z hlavných ulíc užíva orálny sex s americkou černošskou prostitútkou Divine Brownovou. Dostal pokutu 1 180 dolárov a dvojročnú podmienku. A začalo sa mu hrnúť ešte viac scenárov ako predtým.

Hugh Grant (Zdroj: SITA)

Pri nakrúcaní španielskej romantickej komédie sa zoznámil s nádejnou herečkou Liz Hurleyovou. Mal ponuku aj z BBC na vážny projekt, ale keď uvidel Elizabeth, bolo rozhodnuté. Pár nakrútil v Madride po anglicky nahovorený film Remando Al Viento a strávil spolu nasledujúcich trinásť rokov - až do nečakaného rozchodu v máji 2000. Zároveň však tri roky tajne randil s Kasiou Komorowiczovou, pracovníčkou OSN, ale rozišli sa údajne preto, lebo mala stráviť dlhý čas v Iraku a pomáhať s obnovou zničeného počítačového a telefónneho systému krajiny. V skutočnosti ju Grant balamutil, že sa s ňou chce oženiť a mať s ňou kopu detí, no potom ju jednoducho odkopol. Poľka uviedla, že Grant má neukojiteľný sexuálny apetít a chodí s niekoľkými ženami naraz.

Elizabeth Hurley a Hugh Grant (Zdroj: profimedia.sk)

Herec vystriedal množstvo žien a bol im tiež často neverný. Hviezda romantických filmov Láska nebeská, Notting Hill, Denník Bridget Jonesovej, Mickeyho modré oči, Rozum a cit či Štyri svadby a jeden pohreb vyzerá síce ako romantický milovník, ale je to pekný kvietok. O nevere dlho tvrdil, že môže vzťahu prospieť. Neverný bol aj svojej súčasnej manželke, švédskej televíznej producentke Anne Eberstein, s ktorou čakal dieťa a zároveň očakával potomka s čínskou recepčnou Tinglan Hong. Potom si s Tinglan Hong zaobstaral ďalšie dieťa, ale napokon sa vrátil k Anne Eberstein a splodil s ňou ďalších dvoch potomkov. Anna Eberstein mu dokázala neveru odpustiť, žijú spolu už trinásť rokov a majú tri deti. V roku 2018 sa vzali. Sexuálny apetít sa zmenil na tatkovskú túžbu po rodinnom pokoji. Všetko najlepšie k 64. narodeninám!

Hugh Grant (Zdroj: profimedia.sk a Warner Bros Pictures)