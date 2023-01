Princezná Kate všetkých ohúrila: Červená čiapočka? Ale kdeže! Hotová filmová hviezda

Kate, princezná z Walesu sa v pondelok večer spoločne so svojím manželom Williamom zúčastnila podujatia, ktoré akoby predchádzalo odovzdávaniu cien BAFTA. V rámci neho brunetka predstavila svoj nový projekt s názvom Shaping Us. Ide o kampaň zameranú na rozvoj osobnosti už v rannom detstve.

„Je potrebné upozorniť na to, aký význam má ranné detstvo i to, ako nás to formuje do dospelosti. V tom období kladieme základné stavebné kamene pre náš život. Učíme sa rozumieť sami sebe, iným a rozumieť svetu, v ktorom žijeme,” uviedla na margo projektu Kate.

Tá pútala veľkú pozornosť aj svojím vzhľadom. Bola totiž od hlavy po päty oblečená v červenej farbe. Rozhodne však nepripomínala Červenú čiapočku, ale skôr oslňujúcu hollywoodsku divu. Nohavicový kostým doplnila lodičkami a listovou kabelkou rovnakej farby a vyzerala... Jednoducho kráľovsky!

Galéria fotiek (6) Zdroj: SITA

