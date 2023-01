"Eskort" snúbenica (26) českého miliardára (66) si ZAVARILA: Musí mu zaplatiť ODŠKODNÉ... Inak skončí v base!

LISABON - Českého miliardára Miloša Kanta (66) od roku 2019 pozná celý svet. Svoju o 40 rokov mladšiu "partnerku" totiž požiadal o ruku priamo na červenom koberci na filmovom festivale v Cannes. Onedlho však prišiel rozchod a jeho ex Margarida Aranha (26) si pustila ústa na špacír. Tvrdila, že boháčovi robila len eskort a zásnuby boli hrané. No poriadne si tým zavarila - teraz musí platiť tučné odškodné, inak skončí v base!

Miloš Kant je síce Čech, no od roku 1969 žije a pôsobí vo Švajčiarsku. Tam vlastní niekoľko podnikov, do ktorých pravidelne pozýva aj rôzne hviezdičky z reality šou. Na jednu zo svojich akcií pozval aj Margaridu Aranha, ktorá dvakrát vyhrala šou Love on Top. Slovo dalo slovo a dvojica sa začala na verejnosti objavovať ako oficiálny pár.

V roku 2019 svet obletela informácia o zásnubách priamo na červenom koberci na filmovom festivale v Cannes. Kant pred svojou o 40 rokov mladšou milou pokľakol a ona nadšene súhlasila. No realita bola trochu iná. Boháč tvrdí, že plavovláska od neho vyžadovala čím ďalšej tým viac peňazí... No on vraj chcel rodinu a milujúcu ženu a nie eskort. Prišiel rozchod.

A tým to celé začalo. Margarida totiž na svojom Instagrame prehlásila, že žiadosť o ruku bola len divadielkom pre verejnosť a Miloša vraj nikdy nemilovala. „Všetko, čo mi kúpil, má u seba. Nevzala som si od neho nič. Mali sme s Milošom dohodu. Podľa tej som mu robila spoločnosť, ale o sex nešlo,“ prekvapila svojím tvrdením a dodala, že miliardár ňou mal byť dokonca posadnutý.

A to sa Kantovi nepáčilo, rozhodol sa preto situáciu vyriešiť raz a navždy a Margaridu dotiahol až pred súd. „Obviňovala ma v médiách a tiež natáčala stories na Instagrame. Ohovárala ma, aby mala slávu a sledujúcich. Proces proti nej som vyhral, pertože šlo o poškodzovanie dobrého mena,“ vysvetlil Kant pre český portál Expres.cz.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia

„Hovorila všade, že so mnou chodila len preto, že sme mali podpísanú zmluvu na eskort, ale bez sexu, a že to nemyslela vážne, keď som ju žiadal o ruku. Že vraj len zo slušnosti povedala áno. Asi zabudla, že mám videá, v ktorých mi anglicky potvrdzuje, že chce byť mojou ženou,“ povedal Kant s tým, že celé zásnuby boli dokonca jej nápad.

Ohováranie sa však Margaride nevyplatilo. Súd totiž prehrala a svojmu bývalému musí teraz zaplatiť tučné odškodné. „Teraz mi musí zaplatiť 4 tisíc eur a ešte k tomu ďalších 1560 eur portugalskému štátu. Dozvedel som sa ale, že štátu ešte pokutu nezaplatila, hoci to musí urobiť do 25. januára. Pokiaľ nie, pôjde na 260 dní do väzenia,“ vysvetlil Kant.