Čech šokoval na červenom koberci v Cannes: Takúto dohru nečakal!

Hoci je slávny filmový festival prehliadkou nových počinov a módnych kreácií, je tiež skvelou príležitosťou na to, ako si užiť päť minút slávy. Svoje by o tom vedel hovorit i podnikateľ Miloš Kant, ktorý priamo v Cannes požiadal svoju o 38 rokov mladšiu milenku o ruku. Necelé dva mesiace po pompéznych zásnubách je ale všetko inak.

Miloš Kant požiadal svoju lásku o ruku počas Medzinárodného filmového festivalu v Cannes. Zdroj: profimedia.sk

Margarida pre portugalské médiá potvrdila, že sa so šesdesiatnikom, ktorý vlastní vo Švajčiarsku viacero nočných podnikov, rozišli. „Môžem to potvrdiť. Svadba nebude. Ja som v Portugalsku a do Švajčiarska sa už nevrátim,” uviedla pre dioguinho.pt prsnatá kráska.

Margarida Aranha a Miloš Kant v čase, keď tvorili pár. Zdroj: Instagram

Brunetka vymazala zo svojho instagramového profilu všetky spoločné fotografie, jej bývalý snúbenec si konto rovno zrušil. Portugalské médiá spájajú sexicu najnovšie s 31-ročným hercom menom Angel Rodrigues, čomu sa určite radujú i jej príbuzní. Podľa medializovaných inormácií vraj zo vzťahu s výrazne starším Čechom neboli vôbec nadšení.

Margarida Aranha má na instagramovom profile už len fotky, na ktorých pretŕča svoje krivky. Zdroj: Instagram