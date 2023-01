Nevydržalo im to: Slávna kráska je opäť single... Druhý ROZCHOD s otcom svojich detí!

Kardashianky veľa šťastia v láske nemajú. Nie je to tak dávno, čo sa Kim rozišla s otcom svojich detí, raperom Kanye Westom, ťažký rozchod má za sebou aj Khloé a prevalilo sa, že viac nie je zadaná už ani najmladšia zo sestier - Kylie Jenner.

Webu US Weekley to potvrdil dobre informovaný zdroj. „Kylie a Travis sú zase od seba,“ citoval ho web. V ich prípade ide už o druhý rozchod. Prvýkrát sa rozišli po narodení dcérky Stormi a vrátili sa k sebe v roku 2020. No a necelý rok po narodení synčeka Wolfa sú opäť od seba.

Ich rozchod naznačil už fakt, že rodičia neboli na tohtoročné sviatky spolu. Namiesto svojho partnera ich Kylie trávila so sestrou Kendall a ďalšími priateľmi z radov celebrít, ako napríklad Hailey a Justinom Bieberovcami.

