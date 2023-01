Vrchol NEVKUSU? Slávny raper sa pochválil DIAMANTOVOU “šnúrkou” na mobil: Och, a čo tá ruka?!

HOLLYWOOD - K imidžu drsného rapera okrem veľkých tričiek a riflí skrátka patria aj mohutné retiazky. A čím luxusnejšie, tým lepšie. No nad tým, čím sa Polo G (24) pochválil najnovšie, zostáva rozum stáť. Na krku mal totiž mohutnú reťaz posiatu diamantmi a na nej visel... Prívesok so "zabudovaným" smartfónom!

Veľké reťaze k hip-hopovej kultúre skrátka patria. Mohutnými, blištivými príveskami na hrudi mnohí raperi radi demonštrujú svoje postavenie na hudobnej scéne. A nezdráhajú sa do nich investovať hotový majland. No nie všetko, čo je drahé, je zákonite aj vkusné. Dôkazom je aj nová luxusná ozdoba rapera Pola G.

24-ročného hudobníka vyfotili fotografi v uliciach Hollywoodu v spoločnosti svojej priateľky Crystal Blease. No čo mu viselo na krku, sa nedalo prehliadnúť - pýšil sa mohutnou diamantovou reťazou a obrovským príveskom. Najväčším bizárom však bol fakt, že v hŕbe drobných kamienkov mal vsadený aj svoj smartfón.

No a aby svoj imidž "drsného rapera" vyšperkoval do úplnej dokonalosti, pred fotografov sa postavil s rukou zastrčenou do svojich nohavíc. Polo, čo si tam kontroluješ?!