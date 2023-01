Bláznivý Borat má doma brutálnu sexicu: Toto telo priviedlo na svet tri deti!

BARBADOS - Nemá sa vôbec za čo hanbiť! Herečka Isla Fisher (46), ktorá od roku 2010 žije v harmonickom manželstve s komikom menom Sacha Baron Cohen (51), vie, ako na seba strhnúť pozornosť. Dokázala to aj v uplynulých dňoch, keď bola na pláži jednoducho neprehliadnuteľná.

Herecké úspechy nie sú to jediné, čím sa môžu pochváliť! Herci Sacha Baron Cohen a Isla Fisher sa totiž môžu pochváliť pekným manželstvom, ktoré v šoubiznise patrí k tým vydareným. Dvojica sa dala dokopy v decembri 2002 na párty v Sydney a o osem rokov neskôr sa zosobášili.

„Všetci nám gratulovali, mám pocit, ako keby to bolo už zlaté výročie svadby,” uviedla na margo toho, že sú 20 rokov spolu sympatická herečka. „Je to veľmi zábavná jazda. Som šťastná, že Sacha je v mojom živote a máme krásnu rodinu,” dodala Isla s tým, že v ich prípade to bola láska na prvý pohľad.

Zaľúbenci si v týchto chvíľach užívajú dovolenku na Barbadose. Či im tam robia spoločnosť aj ich tri ratolesti - Olive, Elula a Montgomery, nevedno. Isté ale je, že Isla neušla pozornosti bulvárnych fotografov, ktorí ju s nadšením fotili. Nuž, nečudo, v plavkách vyzerala skvele!

Galéria fotiek (7) Isla Fisher

Zdroj: profimedia.sk