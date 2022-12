Seriálová princezná Diana ÚPLNE NAHÁ: Ukázala PRSIA… Aj TO DOLE!

LONDÝN - Emma Corrin (26) je meno, ktoré sa pred dvomi rokmi intenzívne spomínalo nielen v médiách, ale celkom intenzívne aj na sociálnych sieťach. Dôvodom bolo jej účinkovanie vo 4. sérii seriálu Koruna (The Crown), kde stvárnila princeznú Dianu. Jemne pôsobiaca herečka, ktorá si nechá hovoriť "oni", najnovšie odhodila zábrany a pred kamerami sa ukázala úplne nahá!

Herečka Emma Corrin sa do povedomia širokej verejnosti dostala pred dvomi rokmi vďaka seriálu Koruna (The Crown), kde stvárnila všetkými milovanú princeznú Dianu. Tam sa predstavila ako jemná a za každých okolností decentná kráľovná ľudských sŕdc... No 26-ročná herečka sa vie aj poriadne rozohniť.

Dokázala to v najnovšom počine, vo filme s názvom Lady Chatterley's Lover, streamovacej spoločnosti Netlix. Tam sa talentovaná Britka ukázala tak, ako ju príroda stvorila. Pred kamerami odhodila šaty, aj zábrany a naplno divákom odprezentovala svoje holé prsia, aj tie najintímnejšie miesta, ktoré skrývala pod sukňou.

Navyše si so svojím hereckým kolegom užila na pľaci poriadne odvážne scény. Nešlo len o odhalenie svojho nahého tela, ale hneď niekoľkokrát musela stvárniť aj poriadne vášnivý sex.

