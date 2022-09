Mladá herečka na premiére vyrazila dych: Fíha, tento outfit je len pre odvážne!

TORONTO - Nič pre hanblivky! Aj tak by sa dala charakterizovať kreácia, v ktorej sa na slávnostnej premiére filmu My Policeman objavila herečka Emma Corrin (26). Spomínaný kúsok totiž v plnej paráde odhaľoval jej dokonale tvarované nohy.

V Torotne momentálne prebieha Medzinárodný filmový festival, v rámci ktorého mal svoju premiéru aj počin My Policeman. Ide o drámu, kotrej dej zachytáva príbeh mladého policajta Toma, ktorý sa zamiluje do krásnej učiteľky. Do ich života však časom vsúpi aj muž, ktorý Toma vyzve, aby skúmal svoju sexuálnu identitu.

VIDEO: Trailer k filmu The Policeman.

Ústredné postavy vo filme stvárnili Harry Styles, Emma Corrin a David Dawson. Na slávnostnom premietaní pochopiteľne nemohli chýbať. Harry už tradične stavil na prvky z dámskeho šatníka. Jeho sako zdobila aplikácia z kvetov a v ruke zvieral kabelku.

Galéria fotiek (8) Harry Styles, Emma Corrin a David Dawson

Na plno ho však zatienila jeho ženská kolegyňa. Emma sa totiž na červenom koberci predviedla v provokatívnej kreácii, ktorá jej odhaľovala celé nohy. Pozornosť fotografov a všetkých prítomných tak mala zaručenú.

