Známa speváčka zverejnila FOTO svojich malých detí: Pohľad na ich vysekané bruchá vyvolal šialené reakcie!

Fotka, ktorú Decker zdieľala na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, vyvolala poriadnu vlnu emócii a komentárov. Kameňom úrazu sa stali vysekané postavy jej detí Vivianne (8), Erica Jr. (7) a Forresta (4). Tie má s jej manželom, bývalým hráčom amerického futbalu Ericom Deckerom.

Komentujúcim sa nepozdávali ich tehličky na bruchu, ktoré boli podľa ich názorov neprirodzené na deti v ich veku. Slávnych rodičov zároveň obvinili z toho, že svoje deti príliš trénujú a že použili grafické úpravy. To sa nepáčilo hlavne speváčke, ktorá sa na niektoré komentáre snažila aj reagovať.

„Toto nevyzerá normálne," napísal jeden z followerov. „Je smutné, že žijeme v dobe, keď nazývame divnými deti, ktoré sú v dobrej kondícii, žijú aktívne, športujú a budujú si prirodzené svaly," odpísala mu Jessie.

Nakoniec to však nevydržala a k ďalšiemu videu svojich detí pridala popis, v ktorom sa rozhodla uviesť veci na pravú mieru. „Neplánovala som o tomto písať, pretože je to hlúpe. Keď som zverejnila fotky z dovolenky, na ktorých sa moje deti šantili, netušila som, čo to spôsobí a aká bude reakcia. Aby ma niekto obviňoval, že používam photoshop na to, aby moje deti vyzerali lepšie... A komentáre o tom, že sú moje deti pretrénované mi ukázali, aký bizarný je dnešný svet v tom, čo pre ľudí znamená normálne telo. Každý hovorí o tom, aké je dôležité akceptovať vlastné telo, ale keď majú moje deti na základe genetiky svaly tak je to divné? Chcem, aby boli moje deti hrdé na to, ako vyzerajú. Som hrdá na moje deti a podporujem ich v tom, aby si splnili svoje sny. " povedala speváčka.