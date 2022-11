Slávna herečka je zhnusená: Pár dní po smrti má vyjsť kniha Aarona Cartera (†34)... Opisuje ich prvý sex, keď mala 13!

Už o pár dní by mala uzrieť svetlo sveta kniha s názvom Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life, na ktorej bývalý spevák pracoval s autorom Andym Symondsom zhruba tri roky. Ten sa rozhodol tieto memoáre vydať aj napriek tomu, že nie sú dokončené... A podľa medializovaných informácií vraj samotný Aaron ešte pred svojou smrťou nechcel, aby bola kniha vydaná.

Ktovie, či možno aj preto, že jej obsah je miestami dosť šokujúci. Ako prezrádzajú zverejnené úryvky, Carter napríklad detailne opisoval moment, keď prišiel o poctivosť. Stalo sa to v čase, keď tvoril pár s o rok mladšou herečkou Hilary Duff. „Prišli sme o poctivosť vzájomne. Na hoteli v LA. Myslím si, že to bolo na jej narodeniny, keď mala asi 13 rokov, ale nespomínam si presne Jej priatelia vošli do izby a my sme len na nich kričali, nech vypadnú,” znie v úryvku, ktorý má k dispozícii New York Post.

Slávna blondínka tieto tvrdenia nekomentovala. Dala však najavo svoje rozhorčenie a znechutenie z toho, že sa Symonds rozhodol z Aaronovej tragickej smrti takto profitovať. „Je naozaj veľmi smutné, že len pár dní po jeho smrti je tu vydavateľ, ktorý bezohľadne vydáva túto knihu a rozhodol sa využiť túto hroznú tragédiu,” uviedla pre Daily Mail známa blondínka. „Je to nechutný a bezcitný spôsob, ako dosiahnúť zisk,” dodala.

Galéria fotiek (6) Hilary Duff

Zdroj: SITA

K celej záležitosti sa vyjadril aj manažment zosnulého speváka. „V priebehu uplynulých dní sme smútili a usilovali sme sa vyrovnať so smrťou nášho drahého priateľa. Zároveň sme sa museli vysporiadať s neúctivým a neoprávneným konaním niektorých jedincov,” uviedol manažér Taylor Helgeson, ktorý odsúdil nielen vydávanie knihy, ale aj vybraných singlov.