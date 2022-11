Svalnáč z kráľovskej rodiny je na smiech: Ehm, to ukradol bikiny svojej žene?!

LONDÝN - Poriadne si ho doberali! Na topkách sme vás už informovali, že medzi súťažiacimi v šou I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! je aktuálne aj člen kráľovskej rodiny. A to bývalý hráč rugby - Mike Tindall, ktorý je manželom vnučky nedávno zosnulej kráľovnej Alžbety II. - Zary Phillips. V nedeľu večer malá celá krajina možnosť vidieť jeho svalnaté telo. Pred kamerami sa totiž pretŕčal v miniatúrnych plavkách.

Účasť Mikea Tindalla v šou I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! je pre divákov nepochybne veľkým lákadlom. Sympatický športovec totiž s partiou súťažiacich napríklad rozoberal, ako jeho manželka porodila ich tretie dieťa doma. Nie preto, že by chcela, ale pôrod bol taký rýchly. Za zmienku stoja aj jeho fantastické rappové schopnosti, vďaka ktorým pobavil nielen svojich súperov, ale aj divákov doma pri obrazovkách.

V nedeľnej epizóde sa Mike vyzliekol do plaviek. Treba dodať, že išlo o pomerne úsporný model, na čom sa dvojica moderátorov celkom zabávala. „Presne viem, ako na toto v tejto chvíli zareaguje Zara... Tak tu je spodný diel mojich bikín!” poznamenal so smiechom jeden z nich.

Aj keď sú mnohí diváci z Mikea nadšení, expertka na kráľovskú rodinu Angela Levin sa nazdáva, že princ William a jeho manželka Kate určite nezdieľajú toto nadšenie. Podľa medializovaných informácií si Mike od kráľa Karola III. nepýtal k účasti žiadne povolenie a členovia kráľovskej rodiny sú poriadne nahnevaní.