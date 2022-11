Slávna speváčka na odovzdávaní cien: Od dámy má ďaleko… Čo tie VULGÁRNE gestá?!

Galéria fotiek (4) Anne-Marie na odovzdávaní cien Women of the Year 2022.

Zdroj: SITA

LONDÝN - V stredu večer sa v Londýne odovzdávali ceny magazínu Glamour, s názvom Women of the Year 2022. Človek by očakával, že ženy ocenené magazínom, ktorý nesie názov "pôvab", ním budú aj oplývať. No anglická speváčka Anne-Marie (31) dokázala, že tomu tak celkom nie je. Namiesto ženskej noblesy, pred fotografmi ukazovala vulgárne gestá a žuvala žuvačku.