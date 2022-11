Náruživá Samantha (66) zo Sexu v meste nahodila mini, krásna moderátorka... Páááni! Výstrih až po pupok

LONDÝN - Ešte nepatrím do starého železa! To ako keby chcela svojím outfitom povedať Kim Cattrall (66). Herečka známa zo seriálu Sex v meste bola jednou z hviezd, ktoré zavítali na podujatie s názvom The Glamour Women of the Year Awards, ktoré sa v utorok večer konalo v Londýne. Známa blondínka mala na sebe odvážne minišaty. Nebola však sama, kto predviedol svoj sexepíl.

Kým herečky Sarah Jessica Parker, Kristin Davis a Cynthia Nixon nakrúcajú voľné pokračovanie úspešného seriálu Sex v meste, niekdajšia členka ich partie - Kim Cattrall účinkovanie v počine s názvom And Just Like That... odmietla. Špekulovalo sa o viacerých dôvodoch. Blondínka tvrdila, že to odmietla kvôli svojmu veku.

Pri pohľade na Kim by si však človek povedal, že táto žena vek príliš nerieši. Aj tento utorok zavítala do spoločnosti nahodená v minišatách, na ktoré by mnohé jej rovesníčky jednoducho nemali odvahu. Cattrall však pôsobila maximálne sebaisto a rozdávala úsmevy na všetky strany.

Na červenom koberci sa však predviedli mnohé dámy aj v oveľa odvážnejších kreáciách. Pozornosť na seba rozhodne strhávala krásna moderátorka a niekdajšia členka formácie Pussycat Dolls - Ashley Roberts. Na sebe totiž mala priesvitné šaty, ktoré toho z jej božského tela veľa nezakrývali. Jej sexepíl zvýraznil nielen materiál šiat, ale aj odvážny strih. Šaty totiž mali výstrih, ktorý končil až po pupkom.

